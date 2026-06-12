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фиалки в сахаре

Sobo Gallery, Моховая улица, 27-29 (вход в арку)

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Завершение:

от 250₽ до 400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Sobo Gallery представляет персональный проект Катерины Веселовской — «Фиалки в сахаре». В новой серии художница продолжает исследовать память материала и трансформацию чувственного опыта через образы, балансирующие между нежностью, почти болезненной хрупкостью и распадом. «Мир стал настолько плотным и твёрдым, что при малейшем моём прикосновении трещит и рассыпается как скорлупа. Я сбросила кожу, которой когда-то могла прикасаться к твоей коже. И теперь эта сладкая чешуя — моё любимое лакомство, брошенное на пол», — Катерина Веселовская. Стоимость билетов: 400 рублей — полный, 250 рублей — льготный (пенсионеры, школьники, студенты) Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни

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