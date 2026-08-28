Под 25-метровым звёздным куполом зрители услышат величественную музыку Джона Уильямса и Ханса Циммера в исполнении рояля и органа и погрузятся в подготовленный для этого концерта полнокупольный видеоряд. «Ханс Циммер VS Джон Уильямс» в Планетарии — это музыка двух великих композиторов в абсолютной темноте. И в этой темноте, под огромным куполом, будут пролетать кометы, вспыхивать загадочным светом далекие галактики и рождаться сверхновые миры. Восход солнца над Землёй будет сменяться северным сиянием, а горизонт событий расчертит звёздное полотно. Невероятное сочетание органа и рояля покажет, что даже известные композиции могут раскрываться совершенно по-новому. Два величайших композитора современности. Два инструмента. Но это не битва композиторов или инструментов, ведь эта музыка и так вызывает мурашки и отзывается в сердце. О программе: Джон Уильямс — самый титулованный композитор, пятикратный лауреат премии «Оскар». Именно Уильямс сочинил музыку для «Звёздных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и ещё десятков других фильмов, которые смотрел каждый. Ханс Циммер не нуждается в представлении. От «Короля Льва» Уолта Диснея до «Интерстеллар» Кристофера Нолана, его шедевры мы слышим в лучших голливудских фильмах уже много лет. На концерте тебя ждут виртуозная игра от лауреатов всероссийских и международных конкурсов, проникновенное исполнение и тёплое взаимодействие музыкантов друг с другом и со слушателями. Все аранжировки для своего дуэта исполнительницы создают самостоятельно, а подготовленный для концерта видеоряд поможет ещё глубже погрузиться в атмосферу музыки и космоса.