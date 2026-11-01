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История искусства в экспозиции галереи авторского фарфора «Амбар Буржуа»

Галерея Амбар Буржуа, Большая Конюшенная улица, 2

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Завершение:

1000₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Дадут возможность слушателям всего за два часа дать возможность понять логику смены стилей в русском изобразительном искусстве в XIX-XX веках через осязание форм чашек, которые были разработаны на ИФЗ архитекторами, затем художниками-керамистами.

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