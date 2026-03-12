«Любовь и магия» — новая серия работ художницы Лизы Бенк. Она о любви, притяжении, желаниях, случайных совпадениях и о том, что мы привыкли называть магией. О невидимых связях между людьми и событиями, о странном устройстве мира, в котором иногда наши мысли, желания и знаки извне складываются в удивительно точные совпадения. Автор уверена что за видимой реальностью существует что-то ещё. Визуально серия обращается к эстетике плаката: простые геометрические формы, выразительные силуэты, контрастные цвета, лаконичные композиции и типографика. Сложные чувства и абстрактные идеи превращаются в ясные, почти символические образы. В этой серии Бенк соединила живопись со своим давним увлечением — вышивкой. Большая часть текстов на новых холстах выполнена вручную, нитью. Прошивание холста — это не просто способ нанесения текста, а своего рода проживание автором сюжета каждой картины, возможность буквально прикоснуться к нему, замедлиться и стать с ним ближе. Центральная работа серии — авторская визуализация Десятки кубков Таро, карты любви, семейного счастья и той самой полноты жизни, к которой, кажется, так или иначе стремится каждый. В конечном счёте эта серия — о желании верить, что любовь — не просто чувство, а одна из немногих вещей, способных действительно менять реальность. Открытие выставки 18 ноября в 19:00 Время работы: ежедневно 12:00 — 22:00