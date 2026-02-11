Быть хорошим для всех — довольно простой способ потерять себя. Пока человек старается соответствовать чужим ожиданиям, он постепенно перестаёт понимать, чего хочет сам. «Мне можно» — выставка о внутренних запретах, масках и попытках заслужить любовь. О том, как стремление стать лучшей версией себя — осознанным, правильным и «проработанным» — превращается в ещё один способ непринятия себя. Выставка поможет: — понять, что именно ты боишься потерять, когда выбираешь себя — перестать измерять собственную ценность достижениями, деньгами, статусом и чужим одобрением — увидеть, как часто ты отказываешься от собственных желаний, чтобы не разочаровать других Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00, вход только по записи.