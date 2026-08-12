Выставка обращается к метаморфозе как к эстетической и философской категории, раскрывающей процессы непрерывного превращения материи, образа и смысла. В представленных произведениях изменение понимается не как внешняя деформация, а как внутреннее качество формы, заключающее в себе возможность перехода из одного состояния в другое. Таким образом, метаморфоза становится моделью художественного существования, где границы между телесным и нематериальным, устойчивым и преходящим, завершённым и становящимся оказываются принципиально подвижными. Режим галереи: ср-вс с 12:00 до 19:00