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Метаморфозы

Bogi Gallery, Гороховая улица, 64, 2 этаж

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка обращается к метаморфозе как к эстетической и философской категории, раскрывающей процессы непрерывного превращения материи, образа и смысла. В представленных произведениях изменение понимается не как внешняя деформация, а как внутреннее качество формы, заключающее в себе возможность перехода из одного состояния в другое. Таким образом, метаморфоза становится моделью художественного существования, где границы между телесным и нематериальным, устойчивым и преходящим, завершённым и становящимся оказываются принципиально подвижными. Режим галереи: ср-вс с 12:00 до 19:00

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