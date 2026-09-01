Выставка, посвящённая искусству лидера группы «Гражданская оборона». Традиционно фигура Егора Летова рассматривается сквозь призму его музыкального и поэтического новаторства, неотделимого от экспрессивного и сурового сценического мифа. Выставка впервые представит Летова как самобытного художника и сместит исследовательский и зрительский фокус на оригинальные визуальные работы и коллажи. Визуальное искусство Летова — не приложение к его музыке, а самостоятельное явление и равноправный портал в уникальный мир автора. Художественный опыт Летова в экспозиции раскрывается через взаимоотношения с природой и рецепцию и интерпретацию психоделической культуры. Природа в жизни и поэзии Летова выступает как пространство чистых — первозданных — смыслов, противопоставленное цивилизационным тупикам. В экспозиции будут представлены все направления визуального наследия Летова: оригинальные коллажи, многие из которых были использованы в оформлении музыкальных альбомов, избранные автографы, детские рисунки и альбомы, а также личные вещи музыканта, предметы из его собственных коллекций, гитары и многое другое. На выставке представлены вещи из личной коллекции вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. 18 сентября, 16 октября, 20 ноября и 18 декабря, каждую третью пятницу месяца, вход на выставку — бесплатный. Режим работы: Ежедневно 13:00–21:00