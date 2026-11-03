Хочется новых людей рядом, но даже мысль о том, чтобы с кем-то знакомиться, утомляет? Разбираемся, как быть вместе с психологом онлайн-института «Психодемия».

Согласись, хочется сразу перескочить к той части, где рядом есть свои люди, которым можно написать без повода, позвать куда-то, разделить важные моменты, почувствовать теплоту и близость. Но до этого ещё нужно дойти. И именно путь вызывает много сопротивления.

Как искать новых друзей, чтобы это не становилось второй работой? Пробуем разобраться вместе с Ириной Цветковой — психологом, КПТ и схема-терапевтом, экспертом онлайн-института «Психодемия».

Давай оттолкнёмся от признания очевидных проблем.

Почему начинать отношения с нуля так трудно?

Это утомительно

Снова рассказывать, откуда ты, где работаешь, что любишь и делать вид, что ты абсолютно адекватный человек, у которого нет коллекции мемов на тему экзистенциального кризиса и привычки разговаривать с котом.

Нужно сканировать чужие реакции, подбирать слова и пытаться понравиться. Это требует огромного количества энергии. А если есть дополнительный контекст в виде стресса или истощения, психика просто блокирует эту лишнюю нагрузку.

Это страшно

За сопротивлением часто прячется страх. Ты стремишься выдать идеальную версию себя, чтобы защититься от возможного отвержения. На поддержание этого «фасада» и постоянный контроль над тем, как тебя воспримут, уходит колоссальное количество сил.

Получается парадокс: ищешь близости, но, из-за страха показаться «какими-то не такими», лишаешь себя возможности быть настоящим. Общение из удовольствия превращается в тяжёлую работу.

Результат непредсказуем

Начало любых отношений — это инвестиция с непредсказуемым результатом. Ты вкладываешь время, внимание и эмоции, но совершенно не знаешь, окупится ли это. Наш мозг постоянно оптимизирует ресурсы. Он крайне неохотно выделяет энергию туда, где нет никаких гарантий успеха.

Именно поэтому поддерживать старые (пусть даже не идеальные) связи проще, чем выстраивать новые с нуля — все сценарии уже автоматизированы, и затраты энергии минимальны.

Это не всегда твоё настоящее желание

Бывает так, что желание срочно найти круг общения — это не твоя истинная потребность, а усвоенная социальная установка («надо быть активным, успешным, общительным»).

Ты пытаешься заставить себя общаться из чувства долга, игнорируя реальное истощение. Новые люди требуют эмоциональной включенности, на которую у уставшего человека просто нет свободных ресурсов. И тогда временное нежелание выходить на контакт — это естественный способ восстановить баланс.

Как искать близких экологично?

Окей, я разобрался: точно хочу новый круг общения, но сил всё-таки нет. Что делать с этим внутренним конфликтом? Точно не стоит пытаться действовать через силу или заставлять себя общаться вопреки усталости. Давай посмотрим, как действовать без вреда для самого себя.

Снизь планку ожиданий

Самый экологичный путь — временно снизить планку ожиданий. Тебе не обязательно сразу искать лучших друзей или любовь всей жизни и раскрываться перед кем-то. Попробуй для начала просто побывать в пространстве, где есть другие люди, но от тебя никто ничего не ждёт, — например, на открытой лекции, выставке или мастер-классе.

Раздели процесс на маленькие шаги

Большие задачи пугают уставшую психику. Чтобы снизить когнитивную нагрузку, попробуй разделить процесс сближения на безопасные микродозы.

Сегодня можно просто зайти в тематическое сообщество и молча понаблюдать за тем, что пишут другие. Через неделю — оставить короткий комментарий или поставить лайк. Двигайся исключительно со своей скоростью. Отношения могут зарождаться постепенно, без надрыва и долгих рассказов о себе на первых встречах.

Сближение через общее дело

Отличный способ избежать утомительных расспросов — общаться через контекст или общее дело. Когда вы вместе играете в настольные игры, волонтёрите или учитесь чему-то новому, фокус внимания смещается с личности на сам процесс. Вы узнаете друг друга постепенно и естественно, прямо в действии. Это снимает необходимость проводить взаимные презентации и снижает страх оценки.

Кстати, у нас в Кавре есть удобный механизм — отметка «хочу пойти» на событиях из афиши . Ты можешь видеть, кто собирается на то или иное событие и присоединиться к нему. Такая встреча ни к чему не обязывает, но даёт хорошую зацепку для общения.

Прими себя в этой ситуации

Позволь себе эту двойственность. Абсолютно нормально одновременно хотеть близких людей и не иметь ресурса на их поиск. Одно не исключает другого. Знакомства приносят радость тогда, когда на них есть ресурс и искреннее любопытство. Из дефицита и принуждения искреннюю близость построить сложно.

Новые классные отношения обязательно случатся. Но начнется этот путь в тот момент, когда ты снизишь планку требований и позаботишься о себе текущем.

Редакция благодарит Ирину и онлайн-институт «Психодемия» за профессиональный взгляд и бережный подход.