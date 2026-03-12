Что такое живопись сегодня? На протяжении истории ответ на этот вопрос менялся вместе с представлениями о самом искусстве. В Средневековье живопись обращалась к духовному миру, в эпоху Возрождения — к устройству видимой реальности, а позднее художников всё больше интересовали свет, цвет и само устройство зрения. В XX веке живопись неоднократно объявляли «законченной»: художники отказывались от сюжета и изображения, обращались к чистой форме и цвету, ставили под вопрос саму необходимость картины как художественного объекта. Каждый такой «конец» становился началом нового этапа и открывал для живописи новые возможности. Сегодня живопись существует в расширенном поле современного искусства, вступая в диалог с другими медиумами и историей искусства. Художник может обратиться к традиционным материалам и формам или исследовать границы живописного через объект, инсталляцию и другие художественные практики. Поэтому вопрос «что такое живопись?» Сегодня скорее открывает спектр возможных ответов, чем предполагает одно определение. Работы резидентов Belova Art Gallery, представленные на выставке, предлагают разные точки внутри этого спектра. Они приглашают посмотреть на живопись с разных сторон, согласиться с предложенными ответами или поставить их под вопрос. Часы работы Вт—Вс: 12:00—20:00 Пн: выходной