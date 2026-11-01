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Рабочая смена

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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Завершение:

400₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Выставка, посвящённая переосмыслению промышленной и постиндустриальной эпох. Экспозиция объединит графику, живопись, граффити и инсталляции. Участники обратятся к теме серийного производства и различным формам труда — от ручного до машинного. Среди представленных работ — роспись центральной стены от Егора Гиве, холсты Вани Венмера из серии Oil Paintingz и деревянная конструкция Тимофея Зверко, лишённая функционального назначения. Леонид Костин представит проект Leo VS Leo с автопортретами, которые будут допечатывать на 3D-принтере на протяжении всей выставки. Дарья Растунина покажет графические работы с фрагментированными изображениями, Зухра Салахова — живопись с элементами текстиля, а группа Plague подготовит серию деревянных ящиков, собранных из копий полотен художников XX века. Кураторами проекта выступили Артур Голяков и Сергей Гуськов. По замыслу авторов, выставка исследует возвращение интереса к промышленному производству на фоне стремительного развития информационных технологий. Художники предлагают задуматься о том, как меняются процессы создания вещей, знаний, эмоций и самого современного человека. Часы работы: по будням — с 12:00 до 20:00, в выходные и праздники — с 11:00 до 20:00.

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