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Иллюзии

MON
улица Пушкина, 86

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Видеоинсталляция Ангелины Миграновой и Родиона Сабирова. Иллюзии — искажённое восприятие реально существующего объекта или явления, допускающее неоднозначную интерпретацию. «Где пролегает та грань между тем, что существует, и тем, чего никогда не существовало?» На протяжении всего времени показа (с 12:00 до 18:00) можно: — заходить, выходить из зала и возвращаться повторно; — проводить в зале столько времени, сколько захочется.

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