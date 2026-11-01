Видеоинсталляция Ангелины Миграновой и Родиона Сабирова. Иллюзии — искажённое восприятие реально существующего объекта или явления, допускающее неоднозначную интерпретацию. «Где пролегает та грань между тем, что существует, и тем, чего никогда не существовало?» На протяжении всего времени показа (с 12:00 до 18:00) можно: — заходить, выходить из зала и возвращаться повторно; — проводить в зале столько времени, сколько захочется.