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День рождение аниме-клуба: «Токийский гуль»

Zero
ул. Профсоюзная, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Необычное

Про событие

1000-7 и дед-инсайды… В баре пройдёт празднование дня рождения аниме-клуба бара Zero. Гости посмотрят выбранные эпизоды аниме «Токийский гуль», а после послушают презентацию об истории его создания. Гостей угостят специальным напитком в алкогольной и безалкогольной версиях и праздничным тортом. Вход бесплатный.

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