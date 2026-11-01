1000-7 и дед-инсайды… В баре пройдёт празднование дня рождения аниме-клуба бара Zero. Гости посмотрят выбранные эпизоды аниме «Токийский гуль», а после послушают презентацию об истории его создания. Гостей угостят специальным напитком в алкогольной и безалкогольной версиях и праздничным тортом. Вход бесплатный.