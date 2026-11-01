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1000-7 и дед-инсайды… В баре пройдёт празднование дня рождения аниме-клуба бара Zero. Гости посмотрят выбранные эпизоды аниме «Токийский гуль», а после послушают презентацию об истории его создания. Гостей угостят специальным напитком в алкогольной и безалкогольной версиях и праздничным тортом. Вход бесплатный.
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