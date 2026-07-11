Викторианская эпоха подарила миру не только великие романы, но и их узнаваемые визуальные воплощения. Образ Алисы в Стране чудес, созданный в середине XIX века Джоном Тенниелом, был назван правительством Великобритании одной из «икон английской культуры». Создатели фильма «Властелин колец» обращались к живописи прерафаэлитов и создали на её основе современное представление о Средневековье. На лекции увидишь, как художники переводили литературные сюжеты о Короле Артуре в изображения и почему карикатуры из журнала Punch стали важнейшим зеркалом эпохи. Поговоришь о том, как викторианская графика повлияла на искусство XX века, массовую культуру и современные представления о рыцарях, прекрасных дамах и волшебных существах. Лектор: Полина Андрюшкина — искусствовед, куратор лектория ДН, преподаватель СПбГУПТД.