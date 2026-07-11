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Дьявол в деталях: жизнь Михаила Булгакова

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Что скрывается за страницами Булгакова? Не только мистика, сатира и знаменитые литературные персонажи. Но и непростая личная жизнь, отношения, конфликты с эпохой и истории, о которых интересно говорить отдельно от книг. На лекции разберёшься, каким был Булгаков за пределами своих произведений и какие детали его биографии помогают увидеть знакомые тексты иначе. В программе — лекция, ужин и подарки.

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