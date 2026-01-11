Как литература и память помогают находить смысл в привычных вещах? Об этом — на фестивале с издательством «Альпина». Тема года — «Культура смыслов». В программе — встречи с авторами и экспертами, лекции о психологии и истории, дискуссии о литературе, показ и обсуждение аниме «И наступит рассвет» и маркет локальных брендов. Оба дня, с 12:00 до 18:00, на фестивале будет работать книжная ярмарка. Посетители смогут купить по специальным ценам бестселлеры и новинки издательства «Альпина» по психологии, истории и бизнесу, а также художественную и детскую литературу. Вход на события свободный по предварительной регистрации. Даты: 31 октября и 1 ноября с 12:00 до 19:00