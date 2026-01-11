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Веранда «Альпины»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Фестивали

Про событие

Как литература и память помогают находить смысл в привычных вещах? Об этом — на фестивале с издательством «Альпина». Тема года — «Культура смыслов». В программе — встречи с авторами и экспертами, лекции о психологии и истории, дискуссии о литературе, показ и обсуждение аниме «И наступит рассвет» и маркет локальных брендов. Оба дня, с 12:00 до 18:00, на фестивале будет работать книжная ярмарка. Посетители смогут купить по специальным ценам бестселлеры и новинки издательства «Альпина» по психологии, истории и бизнесу, а также художественную и детскую литературу. Вход на события свободный по предварительной регистрации. Даты: 31 октября и 1 ноября с 12:00 до 19:00

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