Концерт татароязычной рэп-группы Ittifaq. Группа появилась в Казани в 2005 году. В её состав входят Ильяс Гафаров, Назим Исмагилов и Альбина Сулейманова. Ittifaq сочетает рэп, ритм и блюз и татарские мелодии, а в текстах музыканты обращаются к темам любви, одиночества и социальных проблем. На концерте коллектив представит альбом, записанный в 2010 году и сведённый в 2026-м, а также исполнит песни с дебютной пластинки «Б?лки» в новых аранжировках Yummy Music Band под руководством Юрия Фёдорова. Среди специальных гостей вечера — артист театра имени Галиаскара Камала Искандер Хайруллин и музыкант Ильгиз Шайхразиев. Организаторы предлагают поддержать атмосферу вечера и прийти на концерт в стиле нулевых.