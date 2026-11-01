История видео-арта началась в середине 1960-х, когда художники взяли камеру и телевизор и превратили экран в зеркало, в котором можно всматриваться в себя. Почему вообще появилась необходимость придумывать новый термин «видео-арт», если уже существовало кино? Чем одно отличается от другого? Какие особенности есть у видео-арта? О чём говорит этот вид искусства? И почему известный художественный критик Розалинд Краусс называет видео-арт «самым нарциссическим» видом искусства? Вместе с искусствоведом Луизой Низамовой постараешься разобраться в этих вопросах, а ещё посмотришь и разберёшь фрагменты классических и современных произведений видео-арта — работы Ханса Рихтера, Нам Джун Пайка, Питера Кампуса, Вито Аккончи, Билла Виолы, AES+F, СКБ «Прометей», группы «Синий суп», Виктора Алимпиева и других художников.