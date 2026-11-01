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Желать и признаваться, или путь к бесконечному пределу

Адонис, Профсоюзная улица, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Семь речей об Эроте — семь параллельных сюжетов о желании, познании и свободе в истории философии от Платона до современности. Поговорим о пути к бесконечному пределу, о стремлении к тому, чем не обладаем, — к себе и истине. Спикер: Элина Миннуллина, доктор философских наук

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