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Про событие
Семь речей об Эроте — семь параллельных сюжетов о желании, познании и свободе в истории философии от Платона до современности. Поговорим о пути к бесконечному пределу, о стремлении к тому, чем не обладаем, — к себе и истине. Спикер: Элина Миннуллина, доктор философских наук
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