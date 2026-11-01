Показ криминальной драмы Джеймса Грэя. Главные роли исполнили Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер. Мировая премьера фильма состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов. Два брата, Гэри и Ирвин, мечтают выбраться из бедности и добиться американской мечты, но оказываются втянуты в опасную сделку с русской мафией. Столкнувшись с коррупцией, насилием и угрозами близким, герои постепенно теряют доверие друг к другу, а их семейные отношения проходят серьезное испытание. Ленту представит кинокритик Адиля Хайбуллина.