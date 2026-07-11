На рубеже XX—XXI веков европейская и отечественная драматургия переживала небывалый подъём. При этом в ней наметилась тенденция, противоположная «постдраматизму», которую исследовали определили как «новый реализм». В России в начале XXI века возникает театрально-драматургическое движение, получившее название «новая драма». Его идеологи ратовали за обновление отечественного театра, за его разворот в сторону реальности. В поле зрения «новой драмы» оказываются болевые и неприглядные стороны российской действительности. Центрами «новой драмы» становятся города Москва, Екатеринбург и Тольятти. Пишется огромное количество текстов, в том числе непрофессиональными авторами, возникают фестивали и театры новой драматургии, появляется новое поколение режиссёров, чья творческая индивидуальность формируется под влиянием «новой драмы». К концу первого десятилетия 2000-х «новая драма» как движение сходит со сцены. Но привнесённое её сторонниками новое видение существенно повлияло на российское искусство — литературу, театр, кинематограф. Предстоящая лекция будет посвящена истории европейской и российской «новой драмы» и её значению для отечественной культуры. Лектор: Елена Шевченко, театральный критик, педагог.