Встреча, посвящённая завариванию кофе. Кофейная гимнастика — это возможность прокачать домашнее заваривание: разобраться, почему один и тот же кофе может раскрываться по-разному, попробовать разные способы и найти тот, который станет твоим любимым. В этот раз разберёшь домашнее заваривание: поговоришь о разных девайсах, на что обращать внимание при подборе рецепта и как получать действительно классную чашку дома. Конечно, будет много практики! Заваришь кофе в классической Hario V60, Origami, аэропрессе и френч-прессе. А если у тебя дома уже есть любимый девайс, то приноси его с собой, разберёшь более детально, как сделать домашний кофе лучше. Для записи перейди по ссылке (кнопка «Купить билет»), и оставь комментарий под открывшимся постом. После подтверждения участия под постом, с тобой свяжется сотрудник для уточнения деталей