Вернуть прошлое или вернуться в прошлое? О ностальгии в киноискусстве
улица Парижской Коммуны, 25/39
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 12+
Про событие
Пожалуй, ни один вид искусства не может похвастаться такой возможностью передавать глубину человеческих переживаний, их спектр и динамику так, как кино. Ведь в арсенале режиссёров не только актёрская игра, но и искусство монтажа. На лекции поговоришь о том, как киноискусство раскрывает мотивы главных героев, их тоску по прошлому. Поговорим о «Ностальгии» Андрея Тарковского, а также о том, как романтизация прошлого помогала создавать шедевры Дэвиду Линчу и Квентину Тарантино.
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