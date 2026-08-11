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Вернуть прошлое или вернуться в прошлое? О ностальгии в киноискусстве

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 12+

Про событие

Пожалуй, ни один вид искусства не может похвастаться такой возможностью передавать глубину человеческих переживаний, их спектр и динамику так, как кино. Ведь в арсенале режиссёров не только актёрская игра, но и искусство монтажа. На лекции поговоришь о том, как киноискусство раскрывает мотивы главных героев, их тоску по прошлому. Поговорим о «Ностальгии» Андрея Тарковского, а также о том, как романтизация прошлого помогала создавать шедевры Дэвиду Линчу и Квентину Тарантино.

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