В эпоху русского безвременья 1900-х годов многие литераторы увлекались эзотерической. Но футурист Велимир Хлебников пошёл дальше и попытался создать собственное оккультное учение, сакральную математику для осмысления и подчинения истории. На лекции разберёшь, использовал он магию для творчества или творчество как магию. И попробуешь проследить связь между его языковыми экспериментами и работами казанских учёных. Спикер: Иван Ротов — историк, блогер, автор канала «Прохладная история», главный редактор медиа «Крот Казанский», аспирант кафедры социальной философии КФУ.