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Философия оккультизма и творчество Хлебникова

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

В эпоху русского безвременья 1900-х годов многие литераторы увлекались эзотерической. Но футурист Велимир Хлебников пошёл дальше и попытался создать собственное оккультное учение, сакральную математику для осмысления и подчинения истории. На лекции разберёшь, использовал он магию для творчества или творчество как магию. И попробуешь проследить связь между его языковыми экспериментами и работами казанских учёных. Спикер: Иван Ротов — историк, блогер, автор канала «Прохладная история», главный редактор медиа «Крот Казанский», аспирант кафедры социальной философии КФУ.

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