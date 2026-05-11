ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Дракула

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер для тех, кто любит книги, атмосферу и вино. Ты проживёшь роман «Дракула» через вкусы, вино и разговоры. — дегустация вин с сомелье — гастрономические пары к каждому бокалу — обсуждение ключевых сцен и персонажей романа — уютная камерная атмосфера Каждый бокал — как новая глава. А этой ночью — особенно тёмная.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

Стендап: Профи
Стендап: Профи
до

600₽

Большой стендап в центре Казани
Выбор редакции
Большой стендап в центре Казани
до

от 690₽

Паша Козырев: сольный концерт
Паша Козырев: сольный концерт

от 690₽

Макс Евдокимов: «Баланс»
Выбор редакции
Макс Евдокимов: «Баланс»

от 2200₽

Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе
Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи