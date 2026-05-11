Вечер для тех, кто любит книги, атмосферу и вино. Ты проживёшь роман «Дракула» через вкусы, вино и разговоры. — дегустация вин с сомелье — гастрономические пары к каждому бокалу — обсуждение ключевых сцен и персонажей романа — уютная камерная атмосфера Каждый бокал — как новая глава. А этой ночью — особенно тёмная.