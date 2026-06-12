Лекция и мастер-класс с комиком Тимуром Абдулмановым. Как появился стендап, кто стоял у его истоков и как обычные истории из жизни превратились в один из самых популярных жанров современной комедии? И главное — можно ли научиться придумывать шутки самому? Тимур Абдулманов — комик, резидент стендап-клуба Камеди Крю (Comedy Crew), обладатель первого места на самарском фестивале стендапа 2026 года, автор и режиссёр документального сериала «Стендап в Казани: путь без гарантий». На двухчасовой встрече Тимур расскажет об истории стендапа — от зарождения жанра до современной комедии. Участники узнают о ключевых комиках, повлиявших на его развитие, посмотрят и разберут фрагменты выступлений легенд мировой стендап-комедии. Но одной теорией ты не ограничишься. Тимур объяснит, как устроены шутки, где искать идеи для выступлений и как превращать обычные жизненные ситуации в комедийный материал. А в практической части участники попробуют применить полученные знания и вместе с Тимуром написать свои первые шутки. Кому подойдёт мастер-класс? Всем, кто любит стендап, интересуется историей комедии или давно хотел попробовать себя в роли комика. Никакого опыта выступлений не требуется.