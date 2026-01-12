Этого просто не может быть
Университетская улица, 14А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комики рассказывают невероятные, но реальные истории. Шоу реальных историй, которые звучат так, будто их придумали. Комики рассказывают о странных, нелепых и невероятных ситуациях, которые действительно с ними произошли. Здесь нет привычных стендап-сетов: в центре каждого выступления — одна история и всё, что случилось по дороге к её финалу. Расписание мероприятий смотри по кнопке «Купить билет».
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