Сайт: https://s-m-e-n-a.org/ В «Смене» ты можешь посетить галерею, лекторий и книжный магазин. Здесь постоянно проходят выставки современного искусства, лекции, кинопоказы, художественные резиденции, исследовательские проекты, детские и инклюзивные события. Также «Смена» издает книги и ежегодно проводит книжные фестивали и Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник». Сегодня в здании «Смены» работают одноимённый книжный магазин, Фонд «Галеев-Прометей», где проходят выставки, кофейня «Диван», магазин виниловых пластинок «Сияние», гастробар «Солома». Режим работы: Ежедневно с 12:00 до 20:00
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