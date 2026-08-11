Спектакль бережно повествует о простых, но очень важных человеческих ценностях. Главная героиня — необычный персонаж, воплощающий образ традиций и гостеприимства. Её рассказ погружает зрителей в мир, где переплетаются истории древнего города и обычаи его жителей. Это шоу — нечто большее, чем просто спектакль. Оно позволяет ощутить моменты единства и наслаждения, создавая неповторимую атмосферу праздника. Здесь тебя ждут не только зрелищные визуальные эффекты, но и уникальный кулинарный опыт, который останется в памяти надолго. Во время спектакля подают пять блюд, вплетённых в сюжет повествования, а также два напитка — аперитив и дижестив. Спектакль идёт по четвергам в 17:00 и по пятницам в 20:00.