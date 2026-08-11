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Спектакль-застолье «Вкусы и смыслы»

Ресторан «Огива», улица Островского, 14

Начало:

Завершение:

7000₽
Возраст 14+
Выставки
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Спектакль бережно повествует о простых, но очень важных человеческих ценностях. Главная героиня — необычный персонаж, воплощающий образ традиций и гостеприимства. Её рассказ погружает зрителей в мир, где переплетаются истории древнего города и обычаи его жителей. Это шоу — нечто большее, чем просто спектакль. Оно позволяет ощутить моменты единства и наслаждения, создавая неповторимую атмосферу праздника. Здесь тебя ждут не только зрелищные визуальные эффекты, но и уникальный кулинарный опыт, который останется в памяти надолго. Во время спектакля подают пять блюд, вплетённых в сюжет повествования, а также два напитка — аперитив и дижестив. Спектакль идёт по четвергам в 17:00 и по пятницам в 20:00.

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