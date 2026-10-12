Маша Сталина — художница и тату-мастерица из Ижевска. Каждая её картина — самостоятельная история, которую хочется изучать и внимательно рассматривать, не упуская ни одной детали. Первая метровая картина Маши — «Похороны» — рассказывает о неожиданной смерти русалки от острых рогов оленя-осьминога. Остальные герои переживают её гибель и отправляют русалку на перерождение в пещеру к йети. Вторая работа — «Жук выполз из моего носа. Автопортрет в розовых колготках» — повествует о том, как художница пошла мыть руки и неожиданно обнаружила, что из её носа выползает жук. Источник вдохновения Маши Сталиной — наблюдение за окружающим миром. Режим работы: ПН-ЧТ: 10:00-19:00 ПТ-ВС: 10:00-20:00