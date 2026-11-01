Выставка Мартина Мухаметзянова. В экспозицию войдут живописные работы и видеоарт, созданные художником с 2012-го по 2019 год. Мухаметзянов родился в Менделеевске в 1996 году. Он работает с видео и фотографией, а в Казани известен музыкальными проектами «Контрольные отпечатки» и «Онджо». «Солнце и вены» — его первая персональная выставка живописи. Произведения художника посвящены природе и отношениям между людьми. В них Мухаметзянов обращается к эстетике нонконформистского искусства 1960-х годов и изображает, в частности, разрушающиеся здания. На открытии 22 ноября в 19:00 выступят дуэт экспериментальной электронной музыки OVRE и виолончелистка Larisa Gordeeva. Вход бесплатный по предварительной записи в чате канала: t.me/KMSAspace