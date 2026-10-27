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Как часто мы ностальгируем, вспоминаем о прежних временах... Решили погрузить тебя в эту тёплую атмосферу воспоминаний... Встретишь 1987 год. Помнишь как собирались за новогодним столом и смотрели голубой огонёк? Так вот в этот раз ты сам сможете стать участником этого праздничного концерта который включает в себя живое исполнение хитов 80х, увидеть закулисную жизнь и интриги артистов.
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