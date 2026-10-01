Спектакль по фундаментальному труду Карла Маркса, изменившему мир. Все знают о нём, вот только мало кто читал эту книгу. Но можно не начинать: философ Алексей Цветков создал дайджест книги в доступной форме, Надя Кубайлат поставила спектакль, а актёр Александр Николаев всё расскажет тебе. В образе «безумного профессора» он наглядно, на смешных и понятных примерах, объясняет основные экономические постулаты Маркса — про труд и прибыль, меновую и прибавочную стоимость, кризис перепроизводства. Показывает, как реклама внедряется в наш мозг, а капитал создаёт «матрицу», где всё на свете становится товаром — даже ты сам.