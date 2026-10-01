Моно-ритуал с холодным северным дыханием и тихим внутренним светом. История женщины вне времени, вне эпохи и обстоятельств. Спектакль о той доле, что не меняется: жить, нести, не отступать. Что делает жизнь достойной? И что остаётся, если не отступаешь ни при каких условиях? Это не история, а состояние. Как северный воздух: жёсткий, прозрачный, честный. И, может быть, именно в этой холодной ясности рождается то самое тихое тепло, ради которого стоит жить.