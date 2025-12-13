Спектакль-дегустация, в котором сцена и бокал сливаются в единое целое, открывая путь к новым впечатлениям. На грани театра и гастрономического переживания ты окажешься в пространстве, где вино раскрывает истории, а истории — новые грани самого вина. Оно становится проводником — в культуру, эмоции и неожиданные размышления. Вместе с героями спектакля ты откроешь искусство дегустации — не как технику, а как способ чувствовать глубже. «Мы нашли его!» — это путешествие сквозь века, наполненное ароматами, вкусами и историями. Спектакль учит не только пробовать, но и слышать в каждом глотке — голос времени. Спектакль состоит из 4-х глав, и каждую из них сопровождает бокал вина и изысканные закуски. Можно выбрать один из винных сетов на свой вкус. Обрати внимание, что в эти дни состоится по два сеанса спектакля. Выбирай наиболее удобное время для посещения.