Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Особая, ночная версия «Пиковой дамы» — ещё более мистическая, тёмная и атмосферная. В этот вечер тебя ждут иммерсивный спектакль, welcome-drinks, тематическая фотозона и карнавальная атмосфера. Приходи в тематических костюмах — стань частью этой ночи.
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