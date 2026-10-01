ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Иммерсивный спектакль «Пиковая Дама: В мрачную ночь»

Форсинг, улица Оренбургский Тракт, 5Б

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Особая, ночная версия «Пиковой дамы» — ещё более мистическая, тёмная и атмосферная. В этот вечер тебя ждут иммерсивный спектакль, welcome-drinks, тематическая фотозона и карнавальная атмосфера. Приходи в тематических костюмах — стань частью этой ночи.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Аудиовизуальный перформанс. Svibovitch
Аудиовизуальный перформанс. Svibovitch
c
по

от 800₽

Крысиная охота
Выбор редакции
Крысиная охота

800₽

по подписке
Мрак
Мрак
по подписке
Спектакль-застолье «Вкусы и смыслы»
Спектакль-застолье «Вкусы и смыслы»
по подписке
Спектакль-дегустация «Мы нашли его!»
Спектакль-дегустация «Мы нашли его!»
по подписке
Ээва — Мария
Ээва — Мария

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи