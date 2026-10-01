Особая, ночная версия «Пиковой дамы» — ещё более мистическая, тёмная и атмосферная. В этот вечер тебя ждут иммерсивный спектакль, welcome-drinks, тематическая фотозона и карнавальная атмосфера. Приходи в тематических костюмах — стань частью этой ночи.