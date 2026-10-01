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Крысиная охота
Гладилова ул. 55а
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Ночь, свалка, свет фар высвечивает лишь никому не нужный хлам. На глазах оживает идея-мечта для романтического вечера — прогулка, свежий воздух, совместная стрельба по крысам... Где эта история свернула не туда?.. В ночь перед Хэллоуином тебя ждёт большое театральное хулиганство — гротескная притча о людях, перетекающая в рейв.
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