Ночь, свалка, свет фар высвечивает лишь никому не нужный хлам. На глазах оживает идея-мечта для романтического вечера — прогулка, свежий воздух, совместная стрельба по крысам... Где эта история свернула не туда?.. В ночь перед Хэллоуином тебя ждёт большое театральное хулиганство — гротескная притча о людях, перетекающая в рейв.