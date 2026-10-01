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Крысиная охота

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Ночь, свалка, свет фар высвечивает лишь никому не нужный хлам. На глазах оживает идея-мечта для романтического вечера — прогулка, свежий воздух, совместная стрельба по крысам... Где эта история свернула не туда?.. В ночь перед Хэллоуином тебя ждёт большое театральное хулиганство — гротескная притча о людях, перетекающая в рейв.

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