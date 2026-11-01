ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Спецпоказ: «Лето будет общим»

Кинотеатр «Мир»
улица Достоевского, 30

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 550₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Дебютный полнометражный фильм режиссёра Даниила Меркулова «Лето будет общим» — это драма и роуд-муви о трёх друзьях, отправившихся к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние. По пути герои ищут ответ на вопрос «Как стать героем?», обращаясь к образам Ясона, царя Давида и Жанны д’Арк. А внезапная встреча меняет всё… Картина была представлена в основной конкурсной программе 28-го Shanghai International Film Festival (Golden Goblet Awards). После показа — встреча с создателями фильма: режиссёром Даниилом Меркуловым, продюсером Микой Липман, композитором Султаном Шакуровым и актёром Олегом Ершовым. Сессия «Вопрос — ответ». Спикер: Адиля Хайбуллина — кинокритик, преподаватель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап: Самое смешное
Стендап: Самое смешное
c
по

от 600₽

Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе
Денис Антипин и Давид Квахаджелидзе

от 1000₽

Большой стендап в центре Казани
Выбор редакции
Большой стендап в центре Казани
до

от 690₽

От романа к иллюстрации: золотой век книжной графики в викторианской Англии
От романа к иллюстрации: золотой век книжной графики в викторианской Англии

Бесплатно

Смерч
Смерч

от 195₽

День рождение аниме-клуба: «Токийский гуль»
День рождение аниме-клуба: «Токийский гуль»

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи