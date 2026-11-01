Дебютный полнометражный фильм режиссёра Даниила Меркулова «Лето будет общим» — это драма и роуд-муви о трёх друзьях, отправившихся к морю, чтобы вернуть одному из них обоняние. По пути герои ищут ответ на вопрос «Как стать героем?», обращаясь к образам Ясона, царя Давида и Жанны д’Арк. А внезапная встреча меняет всё… Картина была представлена в основной конкурсной программе 28-го Shanghai International Film Festival (Golden Goblet Awards). После показа — встреча с создателями фильма: режиссёром Даниилом Меркуловым, продюсером Микой Липман, композитором Султаном Шакуровым и актёром Олегом Ершовым. Сессия «Вопрос — ответ». Спикер: Адиля Хайбуллина — кинокритик, преподаватель, заслуженный работник культуры Республики Татарстан.