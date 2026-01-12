Что, если совместить практику английского с разговором о философии, вампирах и загадках человеческой природы? Поговоришь о вампирах как философском и культурном феномене, заглянем в Средневековье, вспомним Руссо и обсудим, какие идеи и вопросы скрываются за образом бессмертного существа. Истории о восставших мертвецах порождали споры о душе и теле, жизни и смерти, природе суеверий и достоверности свидетельств. Почему вампиры стали философской проблемой эпохи Просвещения и при чём здесь охота на ведьм и страх перед Восточной Европой? Разобраться в теме поможет Игорь Агапов — философ, автор телеграм-канала @igordoesthings.