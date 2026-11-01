Почти два века назад французские художники открыли импрессионизм — умение передавать мимолётные впечатления от повседневных явлений и предметов на художественном полотне. А существует ли впечатление, способное подтолкнуть к философии? Можно ли найти её истоки в привычных вещах и знакомых сюжетах? Способен ли беглый взгляд (по сути, то же самое впечатление) на проходящих мимо людей, на соседа в автобусе, на улочки или на картины в галерее искусств подтолкнуть к размышлению? Или можно быть философом, только находясь в башне из слоновой кости? На встрече Александра Савельева поделится тем, где искать вдохновение в привычных вещах и образах, а также расскажет о том, как и когда может рождаться мысль и что делать с этим открытием. Лектор: Александра Савельева — кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной философии КФУ.