Поверпоинт-вечеринка «Своя философия»
улица Парижской Коммуны, 25/39
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
А что, если представить собственную философию жизни в формате небольшой презентации? Или с юмором разобрать тему, о которой обычно говорят слишком серьёзно? Вечеринка «Своя философия» — это вечер коротких выступлений, философских шуток и живых дискуссий. Хочешь сам выйти на сцену? После основных выступлений предоставят время новым спикерам. Если у тебя есть идея для собственной мини-лекции, отправь её тему и краткое описание куратору в ТГ: https://t.me/rredj_ji. Тайминг выступления: до 15 минут. Расписание вечеринки: 19:00–19:30 Почему большой меч и крутая броня лучше аллегорий и психологизма: за инфантильность и фетишизм в эстетике Спикер: Игорь Агапов, преподаватель философии, КФУ. Надоел снобизм по отношению к фэнтези, фильмам, сериалам и аниме? Тебе предложат пару защит «низкого» искусства, выступят за фетишизм и против оправданий через глубокие смыслы, психологию персонажей и прочие «серьёзные» достоинства. 19:30–20:00 Дорога как «бытие-между»: когда транспорт становится посредником Спикер: Лия Оснос, поэтесса, студентка 4 курса философии КФУ. Автобусы, поезда, самолёты… Современный человек постоянно находится в окружении транспорта, грозящегося и/или завлекающего его унести в иное пространство, а литература и философия полны описаний поездок. Так в чём же волшебство дороги и можно ли воссоздать движение там, где его нет? 20:00–20:30 Метафизика подъезда и кураж Спикер: Кирилл Веселов, студент 4 курса философии КФУ. В чём причина того, что в подъезде хочется плеваться, и почему 30 секунд, проведённые в лифте, стали худшей частью твоего дня? 20:30–21:00 Производя пролежни на диване: почему мы всё делаем в последний момент? Спикер: Владислав Бугаев, студент 3 курса философии КФУ. Всеми забытый марксист Поль Лафарг в конце XIX века написал памфлет «Право на лень», но уже XXI век, а ты хоть и лежишь на диване, но с чувством вины и без всякого права. Разберёшься, почему дедлайн превращает тебя в ударника труда за ночь до сдачи, а в остальное время ты мастерски производишь только пролежни. 21:00–22:00 Открытый философский микрофон
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