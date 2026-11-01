XX век радикально поменял представление о том, что такое искусство, для чего оно существует и каким может быть. На лекции Натальи Шадриной пойдёт речь о тех идеях, которые занимали умы художников в этот период, о тех великих произведениях, в которые эти идеи воплощались, о том, как на радикальные трансформации реагировала широкая публика, и о том, как эти идеи продолжают влиять на современность. Участники лекции узнают, из чего и в каких условиях рождались первые работы фовистов, кубистов, абстракционистов, как дадаизм и поп?арт перевернули взгляд на то, что может называться искусством, и как наследие XX века живёт сегодня. Наталия Шадрина — искусствовед, кандидат исторических наук, доцент КФУ, автор просветительских проектов о культуре и искусстве.