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Винный вечер: Анна Каренина

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2400₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Вечер для тех, кто любит книги, атмосферу и вино. Здесь ты проживёшь роман Льва Толстого «Анна Каренина» через вкусы, ароматы и разговоры. Вечер, в котором переплетаются любовь и страсть, светские интриги, сложные чувства и выбор, меняющий всё. — дегустация вин с сомелье; — гастрономические пары к каждому бокалу; — обсуждение ключевых сцен и персонажей романа; — разговоры о любви, свободе, обществе и человеческих противоречиях; — уютная камерная атмосфера. Каждый бокал — как новая глава. А эта история напомнит, что иногда за самыми красивыми чувствами скрываются самые сложные решения.

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