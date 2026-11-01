Вечер для тех, кто любит книги, атмосферу и вино. Здесь ты проживёшь роман Льва Толстого «Анна Каренина» через вкусы, ароматы и разговоры. Вечер, в котором переплетаются любовь и страсть, светские интриги, сложные чувства и выбор, меняющий всё. — дегустация вин с сомелье; — гастрономические пары к каждому бокалу; — обсуждение ключевых сцен и персонажей романа; — разговоры о любви, свободе, обществе и человеческих противоречиях; — уютная камерная атмосфера. Каждый бокал — как новая глава. А эта история напомнит, что иногда за самыми красивыми чувствами скрываются самые сложные решения.