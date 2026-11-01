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Как русский язык научился философствовать?

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Сегодня слова «сознание», «действительность», «сущность» и «противоречие» кажутся привычными любому, кто хотя бы шапочно знаком с философией. Но известно ли, как появились эти слова? Как вообще складывался русский философский язык? Откуда брались новые понятия и как менялся смысл уже существовавших слов? На лекции предстоит заглянуть в мир переводов, философских споров и языковых экспериментов, благодаря которым и сформировался привычный философский словарь. Заодно можно будет разобраться, какие из этих языковых находок прижились, какие исчезли и как язык философов постепенно становился частью повседневной речи. Лектор: Арсен Вольский — редактор, ассоциированный исследователь МЛ ЛогЛинФФ ВШЭ.

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