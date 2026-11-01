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Арт-завтрак: «Романовы: гибель империи»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Что стояло за гибелью Российской империи? Какие тайны хранила семья последнего императора? За вкусным завтраком от шеф-повара поговоришь о Николае II, Александре Фёдоровне и Распутине, последних днях династии и решениях, изменивших судьбу страны. Вместе с искусствоведом Виктором Сидоровым взглянешь на события 1917 года без мифов и романтизации. А после арт-завтрака отправишься на выставку в Казанский Кремль. В стоимость включены завтрак от шеф-повара, напиток и лекция искусствоведа.

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