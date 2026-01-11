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Стендап-экскурсия по Казани

«Арка влюблённых» (возле улицы Лобачевского, 5). Ориентир — кафе «Чёрное озеро»

Начало:

Завершение:

1090₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Стендап уже давно покоряет сцены российских городов, а теперь настала пора выходить и на улицы ;) Ты сможешь увидеть главные достопримечательности города по-новому. От Чёрного озера до реки Казанки, от бронзовых учёных до пластмассовых китайцев, от безумных выходок студента Лобачевского до истории успеха Габдуллы Тукая, от памятника Ленину до… памятника Ленину (да, в городе реально много памятников Ленину). Узнаешь интересные исторические факты, посетишь казанские достопримечательности, которые раньше не видел или не замечал. Всё это — в сопровождении комика-экскурсовода. Место встречи: парк «Чёрное озеро», «Арка влюблённых» (возле улицы Лобачевского, 5). Ориентир — кафе «Чёрное озеро». В жару бери с собой воду, в дождь — зонт. При сильном дожде и непогоде экскурсия отменяется! Информация об отмене появляется не менее чем за час до мероприятия — тебе о ней сообщат. Зимой обязательно одевайся теплее. При температуре ниже −12 градусов экскурсия отменяется. Экскурсия проходит с системой радиогидов. У каждого участника будет специальный наушник, чтобы не пропустить ни один факт и ни одну шутку.

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