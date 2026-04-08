Zero открылся в пространстве фудмаркета «Фабрика» (сразу после того, как общепитам разрешили принимать гостей на улице, здесь продавали шаурму от More). Помещение визуально поделили на три зала. Прямо по курсу — барная стойка с написанными на стене транслитом названиями коктейлей и их ингредиентами (все коктейли стоят 350 ₽), на черных сводах — гейша и самурай, японские иероглифы, выведенные белым. Слева от входа — зона еды, где можно перекусить раменом, лапшой с цыпленком, роллами прямо за стойкой кухни. Справа — условный танцпол с вертушками, высокими столами и барными стульями. Здесь оставили белые стены и своды, добавили красный неон — в оконных проемах (там же — копии знаменитых картин японского художника Хокусая) и декоре на стене. Вентиляционную трубу, которая идет вдоль всего помещения, разрисовали иероглифами и графикой. Режим работы: 18:00 до 24:00