  1. Казань
  2. Места
  3. Бары

Zero

Казань, ул. Профсоюзная, 3
Zero открылся в пространстве фудмаркета «Фабрика» (сразу после того, как общепитам разрешили принимать гостей на улице, здесь продавали шаурму от More). Помещение визуально поделили на три зала. Прямо по курсу — барная стойка с написанными на стене транслитом названиями коктейлей и их ингредиентами (все коктейли стоят 350 ₽), на черных сводах — гейша и самурай, японские иероглифы, выведенные белым. Слева от входа — зона еды, где можно перекусить раменом, лапшой с цыпленком, роллами прямо за стойкой кухни. Справа — условный танцпол с вертушками, высокими столами и барными стульями. Здесь оставили белые стены и своды, добавили красный неон — в оконных проемах (там же — копии знаменитых картин японского художника Хокусая) и декоре на стене. Вентиляционную трубу, которая идет вдоль всего помещения, разрисовали иероглифами и графикой. Режим работы: 18:00 до 24:00
Карта места...

Ещё бары в городе Казань

Мелок

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

МХТ «Ща»

улица Щапова, 26Д
Карточка

One More

улица Кави Наджми, 8А
Карточка

Соль

Профсоюзная улица, 22
Карточка

Соседи

Профсоюзная ул., 10
Карточка

The Woods

ул. Большая Красная, 34/16
Карточка

RV CLUB

ул. Баумана, 82
Карточка

EnotecaS

Профсоюзная, 4
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста