Мастер-класс посвящен трендовому направлению в дизайне интерьеров (dopamine decor). Суть концепции — использование ультра-ярких цветов, наивных паттернов и забавных форм, которые стимулируют выработку «гормона счастья» дофамина одним своим видом. Ты создашь не просто функциональное кашпо, а индивидуальный арт-объект, заряженный позитивом и индивидуальностью. Керамический горшочек высотой 12 см, расписывают акриловыми красками и покрывают лаком. Продолжительность: 3 часа Ближайшие даты: 5 ноября в 12:00 13 ноября в 12:00 15 ноября в 18:00 19 ноября в 12:00 27 ноября в 12:00