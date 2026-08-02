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Своп-вечеринка для искателей приключений

ТЦ Европолис. просп. Мира, 211, корп. 2. Участники собираются в Resto Bar, который расположен на 2 этаже при кинотеатре Мираж Синема

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

Время стирать границы. Готов отправиться в кругосветное путешествие, не покидая города? Приходи за настроением и новыми открытиями. Это встреча, где объединяться в игре общение, магия ароматов и драйв исследования. Будешь делиться самым сокровенными воспоминаниями из путешествий — опытом, лайфхаками и историями, которые меняют жизнь. Хватит копить пыль на полках — пришло время собирать впечатления. Приноси свои, те самые «артефакты», которые заждались нового владельца. Дай вещам вторую жизнь и найди что-то особенное для себя. Ты погрузишься в атмосферу дальних стран и культур через «Эгре-горы» — уникальный набор бесспиртовых ароматов от Bid4love, которые станут проводниками в воспоминания или будущие маршруты. Связь через мессенджер +79999866941 (max/ тг/ wa) Событие проходит каждое воскресенье. Билеты приобретаются заранее.

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