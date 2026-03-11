Выставочный проект новосибирской художницы Аделаиды Рош — мастера мозаики, представительницы старейшей итальянской школы. Название отсылает к латинскому слову transitorius — «преходящий», «мимолётный» — и обнажает оксюморон: как удержать в камне и смальте то, что по определению неуловимо? Вспышку влюблённости, первые секунды рассвета в горах, тот хрупкий, ещё безымянный миг, когда одно внутреннее состояние перетекает в другое. Именно в этом противоречии скрыта суть исследований художницы. Аделаида сознательно деконструирует привычную форму как отдельных тессер, так и мозаичного произведения в целом. Её панно отказываются от прямоугольника и вторгаются в пространство неправильными, почти органическими силуэтами. Отсутствие тессер становится таким же значимым высказыванием, как и их присутствие. Пустота здесь — не техническая неизбежность, а смысловая пауза, дыхание работы. Материальная палитра радикально переопределяет границы авторской техники: классическая смальта и натуральный камень соседствуют с фрагментами глянцевых журналов, металлом, керамикой, замшей, бумагой и пластиком. Каждый материал — не нейтральный носитель, а соавтор с собственной семантикой, помогающий точнее передать черты того или иного явления. Этот синтез материалов часто дополняют текстовые фрагменты — краткие послания с особой энергетической плотностью. За абстрактным языком работ стоит глубоко личная оптика: Аделаида Рош исследует переходные состояния как пространство обретения идентичности, где через влюблённость, одиночество, внутреннюю тишину или столкновение с другим человеком каждый обнаруживает собственную подлинность — ту самую аутентичность, которая существует не вопреки общественным ожиданиям, а в зазорах между ними. «Транзиториум» — это приглашение к замедлению. В эпоху, когда визуальный поток проносится мимо с невероятной скоростью, мозаика Аделаиды Рош требует остановки: каждая тессера создана и уложена вручную. Это часы и дни медитативного труда, застывшие в объекте, который просит зрителя увидеть, а не просто посмотреть. Взамен он предлагает опыт, который невозможно пролистать: ощущение фактурной глубины, доступное даже на расстоянии, и эмоциональную плотность, раскрывающуюся не сразу, а постепенно — как тот самый рассвет, который длится секунды, но помнится всю жизнь. Открытие выставки состоится 29 октября в 18:00. Вход свободный. В остальные дни билет можно купить на сайте или в кассе центра.