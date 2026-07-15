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Человек из Подольска

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4700₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

То ли слишком абсурдный, то ли слишком реалистичный сюжет: московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчёмности собственной жизни.

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